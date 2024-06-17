متظاهرون إسرائيليون مناهضون لحكومة نتنياهو يقطعون طرقا رئيسية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين إسرائيليين قطعوا طرقا رئيسية صباح اليوم الاثنين في القدس المحتلة وهرتسليا، مطالبين بإجراء انتخابات، ومن المقرر أن تنطلق المظاهرات بمناطق أخرى.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المظاهرات شملت قطع الطريق السريع 1 المؤدي للطريق السريع 16 في مدينة القدس المحتلة، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وحسب موقع "والا" العبري، فقد أغلق متظاهرون آخرون الطريق السريع رقم 2 في مدينة هرتسليا، كما عرقل المتظاهرون حركة المرور عند مفرق غازيت في الطريق السريع 65 جنوبا وعلى مفترق يافور قرب مدينة عكا.

ونشر نشطاء وصحفيون مشاهد متفرقة عبر منصة إكس للاحتجاجات المستمرة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا للموقع ، فإنه من المتوقع أن تستمر المظاهرات على مدار اليوم، وأن تلحقها مظاهرة مسائية أمام الكنيست، تتبعها مسيرة احتجاجية ستتجه إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع غزة بالقدس المحتلة.