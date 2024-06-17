النرويج تقدم 10 ملايين دولار كمساعدات إضافية للأونروا

- وزيرة التنمية الدولية النرويجية تصف الأونروا بأنها العمود الفقري للأنشطة الإنسانية في غزة

أعلنت النرويج، اليوم، أنها ستقدم حوالي 10 ملايين دولار كمساعدة إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأعلنت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم، في بيان صحفي، على موقع الحكومة على الإنترنت، أنّهم سيرسلون مبلغًا إضافيًا قدره 10 ملايين دولار كمساعدة للأونروا في بداية عام 2024، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها.

ووصفت الوزيرة، الأونروا بأنها "العمود الفقري للأنشطة الإنسانية في غزة"، مشيرة إلى أن الوكالة تعاني من صعوبات مالية بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل.

وذكرت أن موظفي الأونروا ومدارسها ومستشفياتها يتعرضون للهجوم كل يوم، وأن عمل الوكالة في فلسطين يزداد صعوبة مع الوقت.

جدير بالذكر أن النرويج أعلنت اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو.

وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها التاسع، شنت إسرائيل حملة ضد الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفين فيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر 2023.

وفي 22 أبريل، خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن أداء الأونروا إلى "عدم تقديم إسرائيل أي دليل" على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد "أهمية دورها الإغاثي".