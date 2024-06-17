إسرائيل تعلن اعتراض طائرة بدون طيار قرب عكا أُطلقت من لبنان

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، أنها اعترضت قرب مدينة عكا (شمال) طائرة بدون طيار أُطلقت من لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه: "اعترضت الدفاعات الجوية، صباح اليوم، هدفا جويا مشبوها عبّر من لبنان إلى منطقة المجال البحري المجاور لمدينة عكا".

وعادة ما تشير إسرائيل إلى الطائرات بدون طيار بعبارة "هدف جوي مشبوه".

وأضاف الجيش أنه "لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة، ولم تقع إصابات".

وأعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، في بيان، مساء الأحد، أن حزب الله أطلق على إسرائيل أكثر من 5 آلاف قذيفة صاروخية وأخرى مضادة للدروع وطائرات بدون طيار مفخخة منذ 8 أكتوبر.

وقد حذر هاجاري من أن هجمات حزب الله تدفع نحو "حافة تصعيد واسع قد تترتب عليه نتائج مدمرة على لبنان والمنطقة بأسرها".