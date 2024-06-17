خفر السواحل التركي يضبط 139 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

ضبطت قوات خفر السواحل التركية، اليوم، 139 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ ولاية إزمير المطلة على بحر إيجة غربي البلاد.

وذكرت قيادة خفر السواحل، في بيان لها، أن قواتها تلقت بلاغا عن إبحار قوارب مطاطية تقل مهاجرين غير نظاميين قبالة شواطئ منطقتي أورلا وتشما بولاية إزمير.

وأضافت أن خفر السواحل وجهت قواتها إلى المنطقتين لتضبط على متن 3 قوارب مطاطية 117 مهاجرا غير نظامي، بينهم 45 طفلا.

كما رصدت قوات خفر السواحل قاربا مطاطيا قبالة شواطئ منطقة ديكيلي بولاية إزمير أيضا، وضبطت على متنه 22 مهاجرا بينهم 4 أطفال.

وفيما لم يذكر البيان جنسيات المهاجرين غير النظاميين، أكد إحالتهم إلى إدارة الهجرة في ولاية إزمير لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أن الحدود التركية - البلغارية، والتركية - اليونانية، والشواطئ التركية تشهد تزايدا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، غير أن الشرطة التركية تستخدم أساليب مختلفة لمنع محاولات تسللهم عبر حدود البلاد.