أحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صالة المغادرين وعدد من مرافق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد نحو 40 يوما من السيطرة عليه في السابع من مايو الماضي.

وأظهرت صورة تداولتها حسابات لجنود إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي لصالة المغادرين وبينما أحرقت بشكل كامل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، وصل وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه: "هذه جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال الإمعان بحصارهم ومنع المرضى والجرحى من آخر أمل بالسفر وتلقي العلاج في الخارج".

وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح وطريق فيلاديلفيا منذ السابع من مايو الماضي.