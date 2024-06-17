أساتذة الطب في مستشفيات جامعة سول الوطنية يبدأون إضرابا عن العمل

بدأ أساتذة الطب في 4 مستشفيات شاملة تابعة لجامعة سول الوطنية اليوم الاثنين إضرابا عن العمل لأجل غير مسمى، وفقا لمجموعة من المرضى، حيث من المتوقع أن ينضم 55 % من الأساتدة للخطوة المضادة للإصلاحات الطبية الحكومية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ما إجمالية 529 أستاذا في أربع جامعات- هي مستشفى جامعة سول الوطنية، ومستشفى "بوندانج"، ومركز "بوراميه" الطبي الحكومي التابع للجامعة، ومركز "جانجنام" للرعاية الصحية التابع للجامعة، تعهدوا بالإضراب عن العمل.

ولكن غرف الطوارئ وعلاج المرضى ذوي الحالات الخطيرة لن يتأثروا ، وفقا لمسؤولين.

وقالت لجنة الطوارئ لأساتذة الطب في جامعة سول الوطنية "نحن لن نعلق العلاج بالكامل. لكننا نعلق العلاج المنتظم للمرضى الخارجيين والجراحة المنتظمة للمرضى الذين يمكنهم تلقي العلاج في مستشفيات أوعيادات أخرى والذين لن يتأثروا بشكل كبير في الوقت الحالي بتأخير مؤقت للعلاج".

يشار إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات العنيفة من قبل الأطباء المتدربين، فقد انتهت الحكومة في أواخر الشهر الماضي من إقرار زيادة حصص القبول بنحو 1500 مقعد لكليات الطب، وهي أول زيادة من نوعها منذ 27 عاما.

وحثت مجموعة مناصرة للمرضى أساتذة الطب في جامعة سول الوطنية على التراجع عن الإضراب، مشددة على أن المرضى الذين يعانون من أعراض غير حرجة يساورهم القلق أيضا بقـدر ما يساور من يعانون من حالات خطيرة.

وجاء إضراب أساتذة الطب في جامعة سول الوطنية قبل يوم واحد من إضراب على مستوى البلاد من المقرر أن تنظمه الجمعية الطبية الكورية، أكبر مجموعة للأطباء، يوم غد الثلاثاء