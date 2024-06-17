فتح مراكز لفحص المصوغات الذهبية المستوردة في المطارات العراقية

أعلنت وزارة التخطيط العراقية ، اليوم الاثنين، أن هناك توجهاً بفتح مراكز لفحص المصوغات الذهبية المستوردة في المطارات العراقية، قبل أن تدخل إلى الأسواق المحلية".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن "الفرق الخاصة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تتابع عمل الصاغة وتراقب المصوغات الذهبية التي يتم تداولها في الأسواق العراقية"، مبينا أنها "تجري كشوفات موقعية بشكل مستمر على كل محال الصاغة".

وأضاف أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتولى عملية منح الإجازات ورخص العمل لممارسة مهنة الصياغة، كما يقوم أيضا بفحص الذهب المستورد قبل أن يتم تداوله في الأسواق المحلية".

ولفت إلى أن "الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية التي وردت في قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عند ضبط مصوغات ذهبية مزيفة، وهي غلق المحل وسحب إجازة ممارسة المهنة وإحالة المخالف إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ومصادرة الذهب المغشوش بمحضر قضائي"