محافظ بورسعيد يؤكد زيادة الإقبال على شاطئ المحافظة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن شاطئ البحر شهد توافد الآلاف من أبناء المحافظة وزائريها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة في شوارع وميادين المحافظة.

وأضاف "الغضبان"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن فرق الإنقاذ انتشرت بطول الشاطئ، مع التأهب المستمر للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة الشاطئ استعدادا لاستقبال ضيوف المحافظة ومواطنيها خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني، والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الأضحى المبارك لسرعة حلها، والتشديد على تكثيف أعمال النظافة أولًا بأول على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

من جهة أخرى أوضح المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديريات الخدمات، لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.