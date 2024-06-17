بولندا تنتقد الشرطة الألمانية بسبب نقل عائلة أفغانية إلى الجانب البولندي دون تنسيق

الشرطة الألمانية تنقل عائلة أفغانية إلى الجانب البولندي

اتهم حرس الحدود البولندي، الشرطة الاتحادية الألمانية بنقل عائلة من طالبي اللجوء الأفغان عبر الحدود دون التنسيق المسبق وتركهم على الجانب البولندي.

وكتب حرس الحدود البولندي، على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن "نقل أجانب إلى بولندا (إلى قرية أوسينوف دولني) من قبل الشرطة الألمانية تم بالمخالفة لمبادئ التعاون بين الهيئتين وفي مخالفة لقانون نقل الأشخاص".

وأضاف: "لا يحق للسلطات الألمانية اتخاذ مثل هذا القرار بشكل تعسفي".

وكانت وسائل إعلام بولندية ذكرت في وقت سابق، نقلا عن شهود عيان أن سيارة تابعة للشرطة الألمانية ظهرت في قرية أوسينوف دولني القريبة من الحدود أول أمس الجمعة وتركت عائلة مهاجرة هناك.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية الألمانية، أن أفراد الشرطة قاموا في إطار إجراءات الرقابة الحدودية التي أُعِيْد تطبيقها مؤقتا بتوقيف عائلة أفغانية مكونة من خمسة أفراد في ساعات الصباح الأولى من يوم 14 يونيو الجاري في براندنبورج.

ولفتت إلى أن هذه العائلة حاولت الدخول بشكل غير مشروع، موضحة أن الشرطة الاتحادية أن العائلة كانت تحمل شهادات لجوء بولندية للبالغين وبطاقات إقامة بولندية للأطفال، وأنها لم تقدم طلب لجوء للمسؤولين الألمان.

وذكرت الشرطة أنه كان يتعين إعادة العائلة إلى بولندا وفقا لهذا الوضع القانوني.

وأفادت الشرطة الاتحادية الألمانية، بأنها أبلغت حرس الحدود البولندي عبر المركز المشترك في سفيكو بأنها تعتزم تسليم العائلة، وذكرت: "نظرًا لعدم وجود رد من الجانب البولندي لعدة ساعات، حتى عند سؤالهم، قرر الضباط نقل العائلة على متن سيارة دورية إلى الحدود الألمانية البولندية بالقرب من هوهونفوتسن لتمكين أفرادها من الانطلاق من هناك إلى بولندا".