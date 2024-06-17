وزيرة البيئة الألمانية تشيد بقانون استعادة الطبيعة في أوروبا

أشادت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه، بقانون استعادة الطبيعة الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، ووصفته بأنه خطوة حاسمة نحو الحفاظ على الطبيعة السليمة في أوروبا.

وفي أعقاب صدور القرار في لوكسمبورج، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "أرحب جدًا بقرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم بشأن التشريع لاستعادة الطبيعة".

ورأت الوزيرة الألمانية، أن القانون خلق توازنا رصينا بين جميع المصالح، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أظهرت مسئوليتها تجاه الطبيعة في أوروبا والحفاظ على البشر، وقالت ليمكه: "الطبيعة السليمة هي الشبكة التي تدعمنا جميعًا".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي مهدت الطريق في وقت سابق لقانون الحفاظ على الطبيعة الذي كان محل نقاش ساخن. وبناءً على ذلك، سيتم إعادة تشجير الغابات في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، كما سيتم إعادة المستنقعات والأنهار إلى حالتها الطبيعية. ووافقت أغلبية كافية من دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم على المشروع الذي انتقده المزارعون والمحافظون على وجه الخصوص.

وتحققت الأغلبية بفضل تغيير المسار في النمسا حيث وافقت وزيرة البيئة وحماية المناخ في الجمهورية النمساوية، ليونور جيفسلر (من حزب الخضر) على القانون، وذلك بالتعارض مع شريكها في الائتلاف الحاكم وهو حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي إليه المستشار كارل نيهامر.

وبدوره، أعلن الأمين العام لحزب الشعب النمساوي، كريستيان شتوكر، على الفور أنه سيقوم بتقديم شكوى ضد ليونور جيفسلر بتهمة إساءة استخدام السلطة.

في الوقت نفسه، أعلن المستشار نيهامر اعتزامه رفع دعوى بطلان أمام محكمة العدل الأوروبية للعدل. وفي المقابل، قالت جيفسلر إنها على قناعة بأن موافقتها مدعومة قانونياً.