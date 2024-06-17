البرازيل: وزير المالية بحث مع الرئيس لولا سبل تحقيق التوازن للميزانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، إنه عقد اجتماعا مثمرا مع الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين، بشأن التطور الحاسم للنفقات العامة والإعفاءات الضريبية.

وقال حداد، إن الهدف من الاجتماع كان إطلاع لولا على المعلومات لكي تقوم الحكومة بإعداد ميزانية تضمن حقوق الناس وتوفر مجالا للاستثمار في العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حداد قوله "فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، قمنا بعملية إعادة ترتيب من أجل تحقيق التوازن للحسابات العامة".

وقلصت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في البرازيل الزيادات في أعقاب تصريحات حداد حيث يتابع المستثمرون عن كثب اتجاهات الميزانية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وقد تراجعت الأصول المحلية في الأسابيع الأخيرة بسبب تزايد المخاوف بشأن قدرة حداد على دعم الحسابات العامة، ووسط انتكاسات لجهوده للقضاء على العجز المالي الأساسي في البلاد.