فقدان شخصين جراء انقلاب قارب في ماليزيا

يخشى من غرق شخصين كانا على ظهر قارب انقلب في لونج مينجاواه، في مقاطعة بيلاجا الماليزية، بينما نجا ثلاثة آخرون من الحادث.



وقال متحدث باسم مركز عمليات إدارة الإطفاء والإنقاذ في ساراواك إن الشخصين المفقودين، وهما في الثلاثينيات من العمر، يعتقد أنهما من سونجاي كارانجان في بادانج سراي بولاية قدح، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأضاف أن فريقا من مركز بيلاجا للإطفاء والإنقاذ انتقل إلى مكان الحادث عندما تم تلقي مكالمة طوارئ في الساعة 0433 مساء بالتوقيت المحلي.

وذكر المتحدث: "تشير المعلومات الأولية إلى أن أربعة موظفين في شركة صيانة لسد باكون، استأجروا قاربا من السكان المحليين للقيام بجولة في منطقة جيرام ميجاواه".

وقال في بيان إن "القارب انقلب بسبب التيارات القوية، وحاول الربان إنقاذ جميع الركاب، لكن التيارات السريعة جرفت اثنين منهم".