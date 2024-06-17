 رئيس اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: الوضع الصحي في غزة تجاوز المستوى الحرج - بوابة الشروق
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رئيس اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: الوضع الصحي في غزة تجاوز المستوى الحرج

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 8:33 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 8:33 م

قال الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جابان تشاباغين، اليوم الاثنين، إن وضع الرعاية الصحية في قطاع غزة تجاوز المستوى الحرج.

وأضاف تشاباغين، على منصة إكس، أن الظروف الراهنة تمنع سكان القطاع من تلقي العلاج اللازم، ذاكرا أن آلاف المدنيين ينتظرون الإجلاء الطبي من غزة لكنهم لا يستطيعون المغادرة بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر.

وذكر أن نقص الوقود أيضا يعيق عملية الاستجابة الإنسانية وينذر بالانهيار الكامل لنظام الرعاية الصحية. وتابع قائلا "يجب الحفاظ على الحق في الحصول على الرعاية الصحية حتى في أوقات الصراع".

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