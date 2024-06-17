فُقد 50 شكوى على الأقل من جميع أنحاء العالم انقلاب قارب مهاجرين باستثناء سواحل جنوب إيطاليا، فيما بعد عُثر على جثث 10 على متن قارب ثانٍ.

ولم تكتمل قناة "راي نيوز" بيتزا، ذلك القارب الذي كان أقل مهاجرين غير شرعيين انقلب على بعد 100 ميل خارج منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

وذكرت أنها سفينة أنقذت 12 مهاجرا غير شرعي وسلمتهم لخفر السواحل البحرية.

ولان القناة ما لا يقل عن 50 مهاجرا كانوا على متن القارب فقدوا، وفقا للمعلومات المخصصة للمهاجرين الذين تم تقليصهم.

دعت القناة إلى إطلاق عملية البحث وإنقاذ المفقودين في المنطقة.

كما وجدت العثور على جثث 10 مهاجرين غير شرعيين على متن جزيرة خارج جزيرة لامبيدوزا تقع على طريق الهجرة غير الشرعية وسط البحر الأبيض المتوسط.

مؤكدة أن 61 إخطارًا كنا على نفس القارب، وتم تقليص 51 منهم من قبل سفينة تابعة لاثنتين من المجتمع المدني، حيث تم انتشال جثث 10 أفراد من القارب.

وتزايدت القناة لعدد كبير من الأشخاص بسبب التسمم بالغاز أثناء الطيران.

ويتعرض المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر حدود لحواث غرق الجزر التي تقلهم.