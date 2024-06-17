إسرائيل تعلن سقوط طائرة درون في القنيطرة السورية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط طائرة بدون طيار (درون) تابعة له في مدينة القنيطرة بالجولان جنوب غربي سوريا.

وقال في منشور على منصة "إكس": "سقطت درون من نوع سكاي رايدر في منطقة القنيطرة في الأراضي السورية".

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، "لا يوجد خوف من تسرب المعلومات، ويجري التحقيق في الحادث".

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي المهمة التي كانت فيها الطائرة بدون طيار، لكن عادة ما تستخدم في جمع المعلومات.

وفيما لم يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا سبب سقوط الطائرة، كما لم يصدر من جهات ثانية تبني لإسقاطها حتى الساعة 14: 30 (ت.غ).

وتقع القنيطرة في الجزء غير المحتل من الجولان السوري، حيث تزعم إسرائيل أنها تمتلك باقي الجولان، الأمر الذي لا يحظى باعتراف دولي، بل تُعتبر المنطقة محتلة بحسب القانون الدولي.