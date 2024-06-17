انتشال جثتين واعتراض 1806 مهاجرين في سواحل تونس

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أعلن الحرس الوطني في تونس، اليوم الاثنين، انتشال جثتين واعتراض أكثر من 1806 مهاجرين غير نظامي أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية.

ويمثل عدد الموقوفين من المهاجرين غير النظاميين حصيلة عمليات تمشيط ليومي 15 و16 يونيو الجاري.

ووفق الحرس الوطني ينحدر معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم 18 تونسيا فقط.

وأوقفت السلطات الأمنية في حملتها 24 شخصا من الوسطاء ومهربي البشر.

وتمثل السواحل التونسية ولا سيما سواحل صفاقس، منصة رئيسية للمهاجرين الوافدين بالآلاف من دول أفريقيا جنوب الصحراء لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة.

وفي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، انتشلت وحدات الحرس البحري وفق بيانات رسمية، 462 جثة لمهاجرين غرقى واعترضت 30 ألفا و281 مهاجرا في البحر مقابل 714 جثة واعتراض 21 ألفا و652 مهاجرا في نفس الفترة من عام 2023.

وتضغط روما ودول الاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات الآتية من سواحل تونس مقابل حوافز مالية واقتصادية.