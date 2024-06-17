المتطرفون اليمينيون الألمان يستغلون بشكل رئيسي مبان في شرق ألمانيا

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ذكرت وزارة الداخلية الإقليمية في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية اليوم الاثنين أن المتطرفين اليمينيين يستغلون مبانٍ تقع إلى حد كبير في الولايات التي كانت تشكل جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا).

وبحسب البيانات المستندة إلى تقارير وكالات استخبارات محلية (مكاتب حماية الدستور) في عام 2022، فإن 61٪ من المباني التي يستخدمها المتطرفون اليمينيون تقع في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت وبراندنبورج وميكلنبورج-فوربومرن وبرلين.

وهذه الولايات على وجه التحديد، باستثناء غرب برلين، شكلت جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) حتى عام 1990.

وقالت وزارة الداخلية في سكسونيا-أنهالت إن عدد المباني المسجلة في تقرير مكاتب الاستخبارات الداخلية تضاعف تقريبا إلى 136 مبنى.

واتفقت هذه الولايات عام 2020 على تعاون أمني لتبادل المعلومات حول هذه القضية، والذي انبثق عنه الآن تقرير يعكس الوضع، ويتضمن أيضا توصيات للبلديات وأصحاب العقارات حول كيفية تجنب محاولات جماعات يمينية شراء عقارات.

ويوجد في جميع الولايات الألمانية الستة عشر مكاتب استخبارات داخلية خاصة بها، والتي تعمل بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية لحماية الدستور. وتقوم المكاتب بمراقبة المنظمات والأشخاص المتطرفين.