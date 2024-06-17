إصابة عدة جنود في جمهورية التشيك إثر انفجار ذخائر في ساحة للتدريب

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أصيب عدة جنود في جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، إثر انفجار ذخائر في ساحة للتدريب العسكري.

وذكر الجيش التشيكي، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نحاول توفير المساعدة بأسرع ما يمكن".

وقال متحدث باسم المستشفى الجامعي في مدينة أولوموتس بشرق البلاد لوكالة الأنباء التشيكية (سي.تي.كيه) إن تسعة جنود أصيبوا في الحادث.

وتم إرسال عربتي إسعاف ومروحيتي انقاذ إلى موقع الحادث الذي وقع في ساحة تدريب ليبافا في منطقة أودر هيلز شمال غرب مدينة اولوموتس.

وبدأت الشرطة العسكرية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. ولم يتم حتى الآن تحديد جنسيات المصابين ولا نوعية الذخائر التي انفجرت.

ويهدف الجيش التشيكي إلى تدريب نحو أربعة آلاف جندي أوكراني هذا العام في ليبافا وساحات تدريب أخرى، للقتال ضد القوات الروسية في حربها مع أوكرانيا في فبراير 2022.