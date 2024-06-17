قال السفير عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، إن الولايات المتحدة قادرة على تهدئة الوضع على الجبهات الشمالية في لبنان والجنوبية في غزة؛ لكنها لا تنفذ ما يتوجب عليها تنفيذه.

وأضاف خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، مساء الإثنين، أن زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، إلى إسرائيل ولبنان لن تفضي إلى حلول، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترسل مبعوثيها بشكل متكرر دون أن تقدم على أي إجراءات فعلية لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتساءل عن دور هوكشتاين، معتبرًا أن أي مبعوث أمريكي لن يقدم على حلول فعليه.

واتهم «منصور» إسرائيل بالتمادي في عدوانها وعملياتها الميدانية في غزة وجنوب لبنان، معتبرًا أن التصعيد مع لبنان كان نتيجة تجاوزات إسرائيلية تخطت «كل الخطوط الحمراء»، وأدت إلى مقتل مدنيين في صيدا وشمال شرق لبنان في بعلبك والبقاع.

وشدد على أن أمريكا يجب أن تدرك أن هناك قضية وأراضٍ محتلة سواء في لبنان، وفلسطين أو سوريا، مؤكدًا عدم وجود حل مناسب من وجهة نظر أمريكية بحتة في ظل عدم اعترافها بالمذابح التي حدثت في غزة، وأسفرت عن وقوع أكثر من 100 ألف مدني بين شهيد وجريح.

واستأنف جيش الاحتلال اليوم الإثنين، القصف على جنوب لبنان، بعد يومين على تهدئة غير معلنة ظهرت معالمها بتوقف «حزب الله» عن تنفيذ أي عملية عسكرية منذ ليل السبت، قبل أن تنتهي اليوم بقصف إسرائيلي بعد مغادرة الأهالي المنطقة الحدودية صباح الأحد والإثنين.

وارتفعت وتيرة التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الثلاثة الماضية، يعد أن أعلن حزب الله الجمعة عن سلسلة من الاستهدافات لمواقع إسرائيلية على الحدود، في حين توعدت إسرائيل بالرد على الهجمات من لبنان.