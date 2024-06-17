وائل الدحدوح يؤدي فريضة الحج نيابة عن زوجته الشهيدة: أوفي بوعدي لها

- وائل الدحدوح: المملكة العربية السعودية تبذل جهودا كبيرة في إنجاح هذا الموسم

وصف الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، موسم الحج، بأنه من المواسم المميزة، قائلا: "هذا أهم تجمع بشري، أكبر عدد يتجمع في مكان واحد وزمن واحد، وهذا يحتاج إلى جهود وإجراءات كبيرة لخدمة الحجاج وتسهيل مهامهم وإنجاح هذا الموسم، وهذا ما تقوم به السعودية".

وأوضح الدحدوح، في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه يؤدي فريضة الحج للعالم الثاني على التوالي، لكنه هذه السنة يؤديها نيابة عن زوجته التي استشهدت جراء العدوان الإسرائيلي المسامر منذ شهر أكتوبر الماضي على قطاع غزة.

وتابع: "هذا أعطاني سعادة إضافية، بأنني أوفي بوعدي لها لأني لم أستطع أن تكون برفقتي العام الماضي"، مؤكدا سعادته باللفتة الكريمة من وزارة الإعلام السعودية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني جزء من الشعب الغربي والأمة الإسلامية، والأصل أن يكون هناك تعاون وأواصر أخوة ووحدة في كل الميادين، بما فيها الإعلام.

وأردف: "في فلسطين دائما نتطلع إلى أكثر وأكبر في كل المجالات، باعتبار أن ما نتعرض له في فلسطين غير مسبوق مما يتطلب أن تكون الجهود الإعلامية العربية على مستوى الحدث".

يذكر أن وائل الدحدوح، فقد عدد من أفراد أسرته، من بينهم زوجته وابنيه، وابنته، وحفيدته، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.