- فلسطين ودعت خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى العديد من الشهداء

قدم عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، التهنئة لمصر بمناسبة عيد الأضحى، قائلا: «كل عام ومصر الشقيقة الحبيبة بخير قيادة وشعبًا، ونتمنى أن تكون أعيادنا القادمة قد تكللت بحرية الشعب الفلسطيني».

وتابع خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «حاولت أمس أن أجد كلمات يمكن أن نتحدث فيها، ووجدت أن أصعب ما كان يقال بالأمس أن يقال لنا (كل عام وأنتم بخير)، والحقيقة أننا لسنا بخير؛ نحن في فاجعة ومذبحة وتجويع وعمليات قتل متواصلة، لكننا نزداد صمودًا وإصرارًا في الوصول إلى حقنا ودولتنا».

وأضاف أن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب هو بمثابة «أضحية وتضحيات يدفعها الشعب الفلسطيني من دمه؛ ثمنا للحرية والخلاص من الاحتلال».

وذكر أن قوات الاحتلال أحرقت اليوم جزءًا كبيرًا من معبر رفح الفلسطيني، كجزء من احتلالهم الكامل لقطاع غزة، قائلا إن فلسطين ودعت خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى العديد من الشهداء.

وأشار إلى عدم جدية نتنياهو في إيقاف الحرب، في ظل تنصل نتنياهو من مقترح مصر للهدنة، قبل أن يرسل مقترحًا للولايات المتحدة لم ينفذه أيضا رغم صدور قرار أممي، موضحا أن نتنياهو يعيد تشكيل «مجلس حرب مصغر» لترتيب المرحلة القادمة من العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أن رفض إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير وتسليم معبر رفح للمؤسسة الفلسطينية الرسمية يظهر مخططا إسرائيليًا للسيطرة على قطاع غزة على المدى الطويل، مؤكدا أن إسرائيل ستقع في «حرب استنزاف» ستخسر فيها الكثير.