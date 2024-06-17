المنيا: رئيس مدينة ملوي يقود حملات رقابية على الأسواق والمجازر في ثاني أيام العيد

قاد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، حملة رقابية على المحلات التجارية ومحلات الجزارة وذلك لضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، والوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر والالتزام بالأسعار وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام للمواطنين.

ووجه أبو سداح، رؤساء القرى التسع، باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على الأسواق ومحلات الجزارة للوقوف على مدى التزام البقالين بالأسعار المقررة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون، مشدداً على إلزام الجميع باتباع النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن خاصة في مجال التموين.

وفي سياق متصل تابع رئيس مركز ومدينة ملوي، انتظام سير العمل بمجازر قرى المركز والمدينة لاستقبال الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.