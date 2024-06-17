وقوع 4 هزات أرضية في جورجيا في يوم واحد

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في جورجيا عن رصده أربع هزات أرضية في البلاد خلال يوم واحد.

وذكر المركز ،في بيان، أنه تم رصد الهزة الأولى بقوة 3.8 درجة بمقياس ريختر على بعد 9 كيلومترات عن مدينة أوني بشمال البلاد، فيما تم رصد الهزة الثانية بعد ساعتين على بعد 10 كيلومترات عن المدينة المذكورة، وبلغت قوتها 4.7 درجة بمقياس ريختر.

والهزتان الثالثة والرابعة بقوة 4.4 و3.3 درجة بمقياس ريختر على التوالي تم رصدهما على بعد 7 و12 كيلومترا عن أوني.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع أي دمار أو إصابات بشرية جراء الهزات .

وتسبب زلزال وقع في العام 2022، وبلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر في العاصمة /تبليسي/، في مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وجرح 20 آخرين، فضلا عن التسبب في خسائر جسيمة في مئات المباني.