ألمانيا: قطاع صناعة الروبوتات يتوقع نموا في 2024 أقل كثيرا من 2023

يتوقع قطاع صناعة الروبوتات في ألمانيا نموًا أقل بكثير في العام الحالي مقارنة بعام 2023.

ومع ذلك، يتوقع القطاع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 2% لتحقق رقما قياسيا بقيمة 16.5 مليار يورو.

وكانت إيرادات القطاع في العام السابق، حققت زيادة سنوية بنسبة 13% لتحقق أعلى قيمة لها حتى ذلك الحين بـ16.2 مليار يورو.

من جانبه، قال فرانك كونراد، رئيس اتحاد "في دي إم ايه روبوتيكس+أوتوميشن"، موضحا التوقعات الحالية أن "صناعة الروبوتات والتشغيل التلقائي (الأتمتة) تعاني تعثرا في السوق المحلية بسبب الوضع الاقتصادي الضعيف".

وذكر أن القطاع لا يتوقع قدوم محفزات في هذا العام إلا من السوق الخارجية، مشيرا إلى أن حجم الطلبيات القادمة من هذه السوق ارتفع في الشهور الأربعة الأولى من العام ارتفع بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يُذكر أن القطاع يواجه في السوق الأوروبية منافسة متزايدة من جانب الصين، حيث أدت النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى قيام الشركات الصينية بشكل متزايد بإنشاء هياكل للخدمات، والمبيعات المحلية في ألمانيا، والاتحاد الأوروبي.

وقال كونراد إن "ألمانيا كموقع لهذه الصناعة بحاجة إلى إطار موثوق للاستثمارات ومحفزات جديدة من أجل تعزيز القدرة التنافسية".