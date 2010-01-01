سجن مع إيقاف التنفيذ بحق رجل ساعد في انتهاك عرض أطفال في ألمانيا

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة ديتمولد الألمانية اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن رجل لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بتهمة التحريض والمساعدة في جرائم انتهاك جنسي خطيرة لأطفال.

كما قررت المحكمة إخضاع المتهم (49 عامًا) المنحدر من ولاية سكسونيا السفلى للعلاج.

ومن المُعْتَقَد أن الرجل شارك في الفترة بين 2010 حتى 2011 في أربع حالات على الأقل من حالات الانتهاك الجنسي بحق أطفال في ساحة تخييم بمنطقة حدودية مع سكسونيا السفلى حيث جرى بث هذه الجرائم عبر كاميرات ويب.

واحتسبت المحكمة الاعتراف الذي أدلى به المتهم عديم السوابق هايكو ف. في أول يوم محاكمة، لصالحه، حيث قالت إنه لم ينتهك عرض أي طفل أبدا ومن ثم فإن جرائمه لا تقارن مع مئات الانتهاكات التي ارتكبها المتهمان الآخران اندرياس ف. وماريو إس. بحق أطفال.

وأضافت المحكمة أن هايكو قبع في الحبس الاحتياطي لنحو سبعة أشهر.

وكانت المحكمة فصلت، في ثاني أيام المحاكمة، قضية هايكو عن القضية الرئيسية المتهم فيها اندرياس ف. وماريو س، حيث إن هايكو، وعلى العكس من المتهمين الآخرين، لم يتواجد أبدا في ساحة التخييم التي شهدت على مدار أعوام انتهاك عرض أكثر من 40 طفلا لمئات المرات.

يذكر أن هذا هو أول حكم يصدر في هذه القضية ومن المنتظر أن تتواصل المحاكمة في مطلع أغسطس المقبل.