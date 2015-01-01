صحيفة تركية: داوود أوغلو يستعد لكشف أخطاء أردوغان فى مقابلة تلفزيونية

ذكرت صحيفة "دوفار" التركية، أمس الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يتحدث رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داوود أوغلو، في برنامج تلفزيوني شهير، بالمستندات والوثائق عن أخطاء حزب العدالة والتنمية وعن سياسات أردوغان ومجلس الأمن القومي التركي تجاه سوريا وجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من داوود أوغلو، قولهم إنه يسعى كذلك لفضح تورط أردوغان بالوثائق والمستندات في واقعة إسقاط الطائرة الروسية على الحدود مع سوريا.

ورجحت المصادر أن حزب داوود أوغلو الجديد -الذي يسعى لتأسيسه سبتمبر المقبل- قد يحصل على تأييد من الناخبين الأكراد، بالإضافة إلى ناخبين من حزب الحركة القومية، مضيفين أن أحمد داوود أوغلو كان منتميا للتيار القومي في فترة دراسته الثانوية.

إلى ذلك، كشف تقرير أعده سيزجين تانريكولو، النائب بحزب الشعب الجمهوري -حزب المعارضة الرئيسي في تركيا- أمس الثلاثاء، عن وقوع 342 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في تركيا خلال شهر يونيو الماضي.

ووفقا لوكالة "ميزوبوطاميا" التي أوردت تقرير تانريكولو -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي- فإن الانتهاكات شملت 231 انتهاكًا للحق في الحياة و111 حالة تعذيب في البلاد في يونيو الماضي.

كما ذكر التقرير أن 35 صحفيا اعتُقلوا في يونيو بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلقت تركيا انتقادات متزايدة لسجلها المتدهور في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، حتى بعد مرور 3 أعوام على محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في 15 يوليو 2016، حيث شنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حملة قمع واسعة ضد المواطنين غير الموالين بذريعة مشاركتهم في الانقلاب الفاشل.