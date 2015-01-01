صحة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة «الإجهاد الحراري»

رفعت مديرية الصحة في شمال سيناء درجة الاستعداد في مختلف المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، تحسبًا لأية إصابات أو أعراض مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء -في تصريح اليوم الأربعاء- إن جميع المستشفيات والوحدات الصحية تم وضعها في حالة استعداد تام منذ بدء موجة الحر الشديد، وتم التأكيد على تواجد أطقم العمل من أطباء وممرضين إلى جانب الأدوية المطلوبة للتعامل مع أية حالات قد تصل إلى المستشفيات أو الوحدات الصحية والحضرية على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق بين المستشفيات ومرفق إسعاف شمال سيناء لاستقبال أية بلاغات لحالات مصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل معها فورًا.