الادعاء العام الإيطالي يطعن على قرار الإفراج عن القبطانة الألمانية راكيته

قدم الادعاء العام الإيطالي طعنًا على قرار الإفراج عن كارولا راكيته، قبطانة سفينة الانقاذ الألمانية "سي ووتش3".

وذكرت وكلات أنباء إيطالية أن الادعاء العام في مدينة أجريجنتو الصقلية سلم اليوم الأربعاء، الطعن لمحكمة النقض في روما، أعلى محكمة في إيطاليا.

وأكد محامي راكيته تقديم الادعاء العام للطعن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، موضحا أن إجراء الطعن مستقل عن الاستجواب الذي ستخضع له موكلته غدا الخميس في أجريجنتو.

وكان متحدث باسم منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية، روبن نويجباور، ذكر من قبل أنه ليس من المحتمل أن يتم القبض مجددا على راكيته.

وأصبحت راكيته متهمة جنائيا في إيطاليا في 29 من يونيو الماضي، بعدما أبحرت بسفينة الإنقاذ التي كان على متنها 40 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، رغم حظر السلطات الإيطالية ذلك.

وقد تم وضع راكيته قيد الإقامة الجبرية لدى وصولها، ولكن أحد قضاة التحقيق ألغى ذلك في الثاني من يوليو الجاري، مما أثار غضب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

وتواجه راكيته جلسة استجواب من قبل ممثلي الإدعاء في أجريجينتو غدا الخميس.