اتفاق بين شركة «أمازون» وهيئة مكافحة الاحتكار الألمانية لإنهاء تحقيق حول مكافحة الاحتكار

توصلت شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الالكترونية لاتفاق مع هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية لإنهاء تحقيق بشأن شروط حددتها الشركة لبائعين آخرين على مواقعها.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن شركة "أمازون" وافقت على تغيير طريقة قيامها بمشروعات مع بائعين آخرين، في أعقاب التحقيق، طبقا لما ذكرته هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية في بيان اليوم الأربعاء.

وقال رئيس المكتب، أندرياس موندت في البيان "من خلال إجراءاتنا، حصلنا على تحسينات بعيدة المدى للبائعين الذين ينشطون في أسواق أمازون بمختلف أنحاء العالم. الإجراءات انتهت الآن".

يأتي الإعلان فيما تواجه شركة "أمازون" تحقيقا واسعا للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاحتكار، في نهاية محتملة هذا الصيف لحملة استمرت خمس سنوات قادتها مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر.

وقالت شركة "أمازون" في بيان حول التسوية الألمانية إنها تجري "العديد من التغييرات على اتفاق الحلول لنشاط الخدمات لأمازون" لتوضيح حقوق الشريك البائع والمسؤوليات".

وستكون التغييرات سارية في 16 أغسطس.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار النمساوية إنها أنهت أيضا تحقيقا مماثلا بعد أن وافقت شركة "أمازون" على تعديل شروطها.