سقوط مدير شركة لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى في القاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير شركة لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، بلغ حجم تعاملاته خلال عامين 30 مليون جنيه مصرى ومليون دولار أمريكي.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، استخدام مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية، بمنطقة النزهة في القاهرة، لحسابه البنكى وحسابات شركته فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى ، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، موضحًا أن شركته تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها، حيثُ يودع بعض الأشخاص والشركات مبالغ مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها، يعقبها سحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو 30 مليون جنيه مصرى، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك . تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .