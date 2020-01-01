محافظ كفرالشيخ: تسلم 4 مشروعات للصرف الصحي في 2020 بتكلفة 84 مليون جنيه

قال محافظ كفر الشيخ إسماعيل عبد الحميد طه، إنه سيتم تسليم 4 مشروعات للصرف الصحي بحلول عام 2020 بتكلفة قدرها 84 مليون جنيه، حيث أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية، والتي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة المواطنين.

وأضاف طه، خلال مناقشة المشروعات الخدمية بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، أن سيتم تسلم مشروع الصرف الصحي بقرية (شنو) بمركز كفر الشيخ في يناير 2020 بتكلفة 20 مليون جنيه؛ لخدمة 10 آلاف نسمة، بينما سيتمكن تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية (سنديون) في مركز فوه في مايو 2020 بتكلفة 28 مليون جنيه؛ لخدمة 16 ألف نسمة.

وأوضح أنه سيتم تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية (أبو تمادة) بمركز كفر الشيخ في مايو 2020 بتكلفة 22 مليون جنيه؛ لخدمة 6500 نسمة، وتسليم مشروع الصرف الصحي بقرية (كفر مجر) في مركز دسوق في مايو 2020 بتكلفة 14 مليون جنيه لخدمة 12 ألف نسمة.