«عنيك في عنينا» تكافح العمى بالمجان في 4 محافظات من البحيرة إلى الأقصر

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، عدد من القوافل طبية في أربعة محافظات.

صرح الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة الأولى تنطق يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري، في قرية طوناب بمركز أسنا محافظة الأقصر، حيث يتم الكشف على أمراض العيون بالمجان، بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية.

من جانبها قالت الدكتور شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا"، أن القافلة الثانية للمبادرة ستنطلق في الوجه البحري في مركز بدر بمحافظة البحيرة يوم 26 يوليو الجاري.

وأضافت، أن القافلتين الثالثة والرابعة سينطلقان بقرية شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا، يليها قرية مراح الصدر بمركز بلقاس محافظة المنصورة، مشيرة إلى أن المبادرة تتكفل بكافة التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج وحتى إجراء العمليات الجراحية والتي قد تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه كما في عمليات زرع القرنية.