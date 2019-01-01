الشعلالي: منتخب تونس سيعود أقوى

اعترف غيلان الشعلالي لاعب خط وسط منتخب تونس، بأن المركز الرابع ليس أقصى طموحات نسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية.

وخسر منتخب تونس بهدف دون رد أمام نيجيريا، لينهي مشاركته في البطولة محتلا المركز الرابع.

وأكد الشعلالي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كنا نريد أن نشرف منتخبنا وبلدنا في هذه البطولة، سعينا لتحقيق أفضل ما يمكن لكننا لم نصل إلى ما كنا نطمح إليه".

وتابع: "وصلنا بالفعل لنصف النهائي وكنا قريبين من النهائي، لكن التوفيق غاب عنا، ونعد الجماهير بأن نعود أقوى في النسخة القادمة من بطولة كأس أمم أفريقيا".

ولم يحقق منتخب تونس سوى انتصار وحيد جاء على حساب مدغشقر بثلاثية دون رد في دور الثمانية بينما تأهل بركلات الترجيح في دور الـ 16 وحقق 3 نقاط من 3 تعادلات في مرحلة المجموعات، وخسر في نصف النهائي من السنغال وكذلك امام نيجيريا في مباراة المركز الثالث.