

تستمر فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الإجازة الصيفية بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، لليوم الرابع، حيث تبدأ اليوم الأربعاء ورشة رسم وخزف وورشة حكي بالعرائس التابع للبيت الفني للمسرح.

كما يقدم نادي سينما الكارتون المصري مسلسل "أباظة" من مصر، و"في آواخر الموسم" من النمسا، و"يوميات مدام تحية والأستاذ زكريا" من مصر، بالإضافة إلى عرض لمسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح.

يُذكر أن جميع الفعاليات مجانا، والحجز بأسبقية الحضور، وتبدأ العروض في الخامسة مساء.