الجيش الليبى: نحاصر قوات الوفاق داخل غريان

أعلن المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطنى الليبى، أمس الأول، أن سلاح الجو استهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق، واستطاع تدمير رتل متحرك بمنطقة جندوبة، وشاحنة أسلحة فى طريق أبوغيلان، إضافة إلى استهداف تمركزات تتواجد بها مجموعات «المرتزقة التشادية» فى منطقة معسكر أبومعاذ.

وأوضح المركز، فى بيانه، أن الإصابات الدقيقة والمباشرة للضربات الجوية أدت إلى خسائر كبيرة فى صفوف قوات الوفاق منها ما يُعرف بمكتب المعلومات فى مدينة غريان، والذى تتمركز فيه شورى بنغازى، وتجمع آخر للمسلحين التابعين لـ«أبوعبيدة الزاوى».

وأضاف المركز الإعلامى أن سلاح الجو تمكن من تنفيذ ضرباته الجوية فى مختلف المحاور، فى عين زارة ووادى الربيع وحتى صلاح الدين، مؤكدا أن العملية العسكرية لدخول العاصمة طرابلس، لن تتوقف حتى يتم الحسم بدخول الجيش للمدينة.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية فى ليبيا أن حصيلة ضحايا الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، اقترب من 1100 قتيل ونحو 6 آلاف جريح.

وأوضحت المنظمة، فى بيان لها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن «حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة حول العاصمة طرابلس أسفرت عن مقتل 1093 شخصا، من بينهم 106 مدنيين، وإصابة 5752 شخصا، بينهم 294 مدنيا».

وأكدت المنظمة إرسال الأطباء والإمدادات الطبية لمساعدة المستشفيات وتخفيف العبء عليها، مشيرة إلى قيامها بتدريب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والنازحين.