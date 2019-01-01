الصليب الأحمر يؤكد ضرورة تخطيط المدن للتعامل مع موجات الحر المميتة

كشف دليل نشره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن موجات الحر مميتة، ولكن يمكن التنبؤ بها، ويمكن للمدن أن تخطط من أجل حماية شعوبها منها.



وقال رئيس الاتحاد الدولي فرانشيسكو روكا في التقرير:" تعد موجات الحرارة واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية المميتة التي تواجه البشرية، وإن التهديد الذي تشكله يصبح فقط أكثر خطورة وأكثر انتشارا عندما تستمر أزمة المناخ ".



وأضاف أنه :"ومع ذلك، فإن النبأ السار هو أنه يمكن التنبؤ بموجات الحرارة وبالتالي يمكن الوقاية منها وأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة بشكل ملحوظ، بسيطة وبأسعار معقولة."



ويتعرض سكان المناطق الحضرية لموجات الحر بشكل أشد لأن المدن لديها العديد من الأسطح التي تحتفظ بالحرارة وتقوم بتصريفها ببطء – والتي تعرف بتأثير الجزر الحرارية الحضرية.



ويغطي دليل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيفية الاستعداد لموجة الحر، وماذا تفعل أثناء وبعد ذلك، والتخطيط الحضري لمخاطر الحرارة.