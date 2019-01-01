شركة برازيلية تدفع 106 ملايين دولار تعويضات لذوي ضحايا انهيار سد

أعلنت شركة التعدين البرازيلية "فالي"، الثلاثاء، أن الشركة ستدفع 400 مليون ريال (106ملايين دولار) في شكل تعويضات لأسر أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم عندما انهار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بجنوب شرقي البلاد مطلع العام الجاري.

وكان 248 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم عندما انهار السد في برومادينو في 25 يناير، ولا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين.

وسيحصل آباء وأزواج وأبناء الضحايا على 700 ألف ريال، وسيأتي 200 ألف ريال من ذلك المبلغ من صندوق للتأمين.

كما سيحصل أشقاء الضحايا على 150 ألف ريال. كما سيتلقى أبناء الضحايا مدفوعات شهرية لتغطية تكاليف التعليم حتى يبلغوا 25 عاما.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من أمر صدر عن المحكمة لشركة فالي بتحمل التعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن الكارثة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبيئة والاقتصاد المحلي.