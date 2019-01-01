ينظم صالون عمق الثقافي، ندوة أدبية تحت عنوان «رحلة في أدب جابرييال جارسيا ماركيز»، وذلك غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر الصالون بباب اللوق.

ويتناول اللقاء عدة محاور منها: «نظرة على حياة ماركيز، تتبع المسيرة الأدبية، أهم أعماله، رواية "مائة عام من العزلة" وأثرها الفارق في مسيرته الأدبية، والجوائز الحاصل عليها».

بدأت شهرة جارثيا ماركيز العالمية عند نشره لروايته "مئة عام من العزلة" في يونيو عام 1967 ففي أسبوعٍ واحدٍ بِيعت ثمانية آلاف نسخة. ومن هنا بدأ نجاحه على نطاق أكبر فقد كان يتم بيع طبعة جديدة من الرواية كل أسبوعٍ حتى بلغ نصف مليون نسخة خلال ثلاث سنوات. وترجمت إلى أكثر من عشرين لغة وحازت أربع جوائز دولية. وصل ماركيث لقمة النجاح وعرفه الجمهور عندما كان بعمر الأربعين. وكان جليًا تغير حياته بعد المراسلات بينه وبين محبيه والجوائز والمقابلات التي أجريت معه. في عام 1969 حصل على جائزة كيانشانو عن رواية مئة عام من العزلة التي اعُتبرت «أفضل كتاب أجنبي» في فرنسا.

عام 1970 نشرت الرواية باللغة الإنجليزية واخُتيرت واحدة من أفضل اثني عشر كتابًا في الولايات المتحدة ذاك العام. بعدها بسنتين حصل على جائزة رومولو جايجوس وجائزة نيوستاد الدولية للأدب. وعام 1971 قام ماريو بارجاس يوسا بنشر كتاب عن حياة وأعمال ماركيث. وعاد جارثيا ماركيث للكتابة للتأكيد على هذا النجاح، وقرر أن يكتب عن ديكتاتور، وانتقل مع أسرته إلى مدينة برشلونة بإسبانيا، حيث أمضى حياته تحت حكم فرانثيسكو فرانكو في سنواته الأخيرة.

وعُمق، هو صالون ثقافي دائم وساحة نقاش، ثري ومتنوع ذو فعاليات وأحداث متجددة إبداعية؛ تحاول أن تُغطي كافة ما يهم الكُتّاب على المستويات المختلفة، وخاصة فيما يخص مجالات الكتابة وفنونها وطرائقها، والمهارات اللازمة لإكساب الكاتب المهنية، وكذلك المعارف والإدراكات التي توفر له وعي سليم، بمحافظات القاهرة ودمياط والشرقية والمنيا.

صالون عُمْق: مبادرة شبابية تعمل على خلق مجتمع حر للكُتّاب من المشتغلين بكافة فنون الأدب ومجالات الكتابة وصناعة المحتوى، كما تعتني بكافة طرائق النشر المطبوع والرقمي، وتهدف إلى نشر ثقافة الكتابة والتدوين وإثراء المحتوى العربي، وكذلك الوصول بالكاتب إلى أن يصير واعيًا مهنيًا راقيًا.