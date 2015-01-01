مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث إنقلاب سيارة بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وكان مدير أمن أسوان قد تلقي إخطارا من مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث بمدينة إدفو شمال المحافظة بإنقلاب سيارة تقل 8 أشخاص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.. وعلى الفور تم الانتقال لمكان الحادث وتبين إنقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عدد من عمال شركة النصر للتعدين أثناء توجههم إلى مقر عملهم بالشركة داخل المدينة.

وتم نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية، والمصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.