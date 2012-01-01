ليبيا تنضم إلى المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، انضمام ليبيا إليه كأحدث المساهمين بهدف أن تصبح بلدًا يستثمر فيه البنك ويدعم إجراء إصلاحات في السياسات فيه.

وأشار البنك، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن أي قرار مستقبلي لمنح ليبيا وضع البلد المتلقي سيتخذ بشكل منفصل من قبل مساهمي البنك بعد تقييم البيئة السياسية والاقتصادية والتشغيلية في البلاد.

وأوضح البنك أن هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أصبحت أحد المساهمين في البنك بعدما تم استكمال إجراءات العضوية بنجاح.. ويأتي ذلك عقب قرار مجلس محافظي البنك في 2014 بالموافقة على طلب العضوية الذي قدمته ليبيا.

وقال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السير سوما تشاكرابارتي: "نحن سعداء بالترحيب بليبيا كمساهم ونتطلع إلى تعاون ناجح في المستقبل".

وتقع ليبيا في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، والتي يستثمر فيها البنك منذ عام2012. وضمن هذه المنطقة يستثمر البنك حالياً في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة.

وبانضمام ليبيا، يرتفع عدد المساهمين في البنك إلى 71؛ بينها 69 دولة من جميع القارات الخمس، فضلا عن الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.