حذّر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس، مشيرًا إلى أن اليوم سيشهد ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تعيشها البلاد منذ الأمس.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الأربعاء، إن «طقس اليوم شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية»، متوقعًا وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة ومحافظات الوجه البحري إلى 42 درجة مئوية.

وأضاف أن «حالة الطقس ستبدأ في التحسن اعتبارًا من غد الخميس»، متوقعًا حدوث انخفاض بمعدل أربع درجات على معظم أنحاء الجمهورية.