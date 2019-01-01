كروس: نتدرب بقوة في الريال للصراع على جميع الألقاب في الموسم الجديد

قال لاعب الوسط الألماني توني كروس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه يعمل بشكل جدي للغاية مع زملائه في الفريق استعدادا للموسم الجديد في معسكر النادي الملكي بمدينة مونتريال الكندية، وأن المباريات الأولى في فترة الإعداد ستساعد الفريق على ضبط إيقاعه من أجل المنافسة على جميع الألقاب.

وقال كروس في تصريحات لقناة ريال مدريد التليفزيونية: "نلعب من أجل الصراع على جميع الألقاب كما هي العادة، من المهم أن نضبط إيقاعنا في المباريات الأولى، بالطبع سنكون مرهقين بعض الشيء لأننا نتدرب بقوة، أنا لا أزال متعبا من تدريبات اليوم".

واستعاد اللاعب الألماني الدولي ذكريات حدث تقديمه كلاعب جديد لريال مدريد قبل خمس سنوات، واستطرد قائلا: "كان يوما استثنائيا للغاية، التواجد في أفضل ناد في العالم هو أمر استثنائي بالفعل، وأتمنى أن أبقى هنا لعدة سنوات، ذلك الوقت مر سريعا، بشكل عام، السنوات الخمس كانت ناجحة للغاية، بعد التتويج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا".