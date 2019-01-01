تقام بسينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فاعليات الملتقى التاسع للمدرسة العربية للسينما، والتي تبدأ عروضها يوم الخميس المقبل السابعة مساء.

ومن المقرر أن يعرض الملتقى فيلم "التخزينة" للمخرج محمد التونسي؛ حيث تدور أحداث الفيلم حول مشاكل الشباب وحلم الهجرة غير الشرعية، ورحلة البحث عن المستقبل خارج أرض الوطن، بينما هي رحلة البحث عن الموت.

كما يستضيف الملتقى، فيلم "طير بينا يا قلبي" للمخرجة آلاء سعد الدين، ويناقش الفيلم مشكلة مخرج سينمائي شاب، تعرض لحادث أدى لإصابته بشلل نصفي، وكيف أصبحت حياته مع زوجته بعد مرضه.

في هذا الصدد أكدت الدكتورة منى الصبان، رئيس الملتقى، ومدير المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، أن الملتقى يعطي فرصة حقيقية للشباب، في نشر أفكارهم وإبدعتهم، بالإضافة إلى العمل المستمر مع أصدقاء المدرسة طوال العام.