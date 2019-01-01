السعودية: تورط 1050 أجنبيا في قضايا إرهاب وأمن دولة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن عدد السجناء الأجانب الموقوفين على ذمم قضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة في المملكة العربية السعودية بلغ حتى أمس الثلاثاء 1028 أجنبيًا، إضافة إلى 22 سجينًا لم تُحدّد جنسياتهم ، من بينهم ثمانية مجهولي الجنسية.

وأظهر آخر تحديث لقوائم نزلاء الإصلاحيات التابعة لرئاسة أمن الدولة أن "عدد السعوديين 4201 سجين، يشكلون حوالي 80% من السجناء والموقوفين، فيما توزع الباقون 1028 على 40 جنسية"، حسبما أفادت صحيفة "الوطن أونلاين" السعودية اليوم الأربعاء.

وبحسب "نافذة تواصل" التابعة لوزارة الداخلية السعودية " فإن حملة الجنسية اليمنية يتصدرون الأجانب الموقوفين، حيث بلغ عددهم 358 موقوفاً، فيما جاء في المرتبة الثانية حملة الجنسية السورية بـ259 سجينا، ثم المصرية بـ75 سجيناً، والباكستانية بـ73 سجيناً" .

وتشير قوائم النزلاء إلى أن "من بين نزلاء إصلاحيات أمن الدولة من صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية تخضع للاستئناف، فيما ينتظر آخرون إجراءات إحالتهم للادعاء، وإنفاذ ما صدر بحقهم من توجيهات، وهناك أيضا من لا يزالون رهن التحقيق".