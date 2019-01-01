﻿الشرطة الألمانية تواصل البحث عن مهاجم عمدة مدينة هوكنهايم

أعلنت الشرطة الألمانية جنوبي البلاد أن عمليات البحث عن مجهول قام بالاعتداء على عمدة مدينة هوكنهايم بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا، ديتر جومر، لا تزال مستمرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأربعاء إنه يتم إجراء تحقيقات في جميع الاتجاهات.

يذكر أن جومر تعرض لهجوم مساء أول أمس الاثنين في منزل في بلدة بول-إجلهايم بولاية راينلاند-بفالتس، وأصيب إثر ذلك بكسر في الفك وتم نقله إلى المستشفى.

وبحسب الشرطة، دق المهاجم جرس منزل السياسي المحلي (67 عامًا)، وبمجرد التقاء السياسي بهذا الشخص المجهول بالنسبة له في الفناء، قام الجاني بضربه بقبضته في وجهه، وفقد جومر توازنه إثر ذلك، وسقط، فاصطدمت رأسه بالأرض.

يشار إلى أن جومر سوف يتقاعد في نهاية أغسطس القادم.

ويتولى جومر منصب عمدة مدينة هوكنهايم منذ عام 2004.

يشار إلى أن تعرض ساسة محليين لهجمات وتهديدات تسبب في جدل واسع النطاق في ألمانيا خلال الأسابيع الماضي.

وكان قد تم إطلاق الرصاص على حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، أمام منزله في الثاني من شهر يونيو الماضي. ويفترض الادعاء العام أن هذه الجريمة ترجع إلى خلفية يمينية متطرفة.

