رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الدورات التدريبية في مجال ديدان الحرير

افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، الدورات التدريبية في مجال تربية دودة الحرير التوتية بمقر المركز التدريبي الخاص بقسم وقاية النبات (مركز تدريب في مجال تربية ديدان الحرير) بأرض المزرعة بالجامعة، بحضور الدكتور عصام عبدالهادي عميد كلية الزراعة والدكتور أبوبكر عبدالمنعم وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب والدكتور كارم مهني رئيس قسم وقاية النبات والمشرف علي المركز والدكتور رفعت علوي المدرس بقسم الوقاية وأعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالقسم وكذلك حضور المتدربين من الطلاب والطالبات والمهتمين بتربيه ديدان الحرير.



وأشاد رئيس الجامعة بما يقدمه المركز من دورات تدريبية للطلاب والخريجين والمهتمين بالزراعة وإنتاج الحرير، واستمع رئيس الجامعة لشرح من الدكتور كارم مهني، بالمراحل التي تمر بها دورة ديدان الحرير حتى استخراج الحرير الطبيعي الذي يعد من أرقى الألياف الطبيعة وإنتاجية من الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية التي تحقق عائدًا قوميًا كبيرًا ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.



وأشار الدكتور عصام عبدالهادي، عميد الكلية، إلى أن التدريب على أعمال تربية ديدان الحرير تفتح فرصًا للعمل أمام الشباب من الجنسين وهي من المشروعات البسيطة الملائمه للشباب نظرًا لتكلفتها البسيطة بمجرد وجود غرفه متسعة ذات تهوية جيدة وعدد من شجيرات التوت، لافتًا إلى أن السوق المحلي بمصر يستهلك حوالي 250 طنًا سنويًا في مقابل عدد قليل من الاطنان المنتجة.