رئيس الكاف يكافئ أشهر مشجع في أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالمشجع الفين زاكاتا الذي وصل القاهرة سيرًا على الأقدام قادمًا من زيمبابوي لحضور مباريات كأس أمم إفريقيا «مصر2019».

وحرص أحمد أحمد على تكريم المشجع القادم من زيمبابوي بإهدائه تذكرة لحضور مباراة الجزائر والسنغال المحدد لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الامم الافريقية.

يذكر أن منتخب زيمبابوي ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور الأول بعدما حل في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى خلف منتخبات مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية، ولم يلحق بمباريات فريقه حيث وصل عقب إقصاء منتخب بلاده.