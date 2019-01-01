قالت الدكتور هاجر خنفير، باحثة في الجامعة التونسية، إن هناك فى المجتمعات المتقدمة صار هناك بحث فى مجال الإرث الإلكتروني، وما يتركه الإنسان على مستوى المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قد يكون أضخم بكثير مما يملكه من ممتلكات وعقارات وأموال فى حياته الطبيعية حيث الواقع الافتراضي صار أسرع بكثير من الحياة الطبيعية.



وأضافت خنفير، مع الإعلامي كارلوس ناشف، والإعلامية صولا سلامة عبر برنامج يوم جديد، الذي يذاع على قناة الغد، فى المجتمعات العربية ما زال موضوع الارث الالكتروني لا يخضع للتقنين، بمعنى أن الانسان يتصرف مع هذا الارث الافتراضي للمتوفى بشكل عفوي، وتلقائي بينما فى الدول المتقدمة هناك الكثير من الجدل فى هذة المسألة واختلاف فى التناول القانوني للإرث الالكتروني مثلا فى الولايات المتحدة الامريكية هناك 5 ولايات فقط تخضع للقانون فى التعامل مع الارث الالكتروني وأن يكون هناك وريث فى هذة الممتلكات الالكترونية.



وأشارت أنه يجب أن يوجد قوانيين عالمية توضح العلاقة بين المزود والمستخدم فى أن يسمح لوريث أن يتعامل مع هذا الارث بعد وفاة المالك.



يذكر أن "الإرث" مصطلح شائع عند ذكره قد يكون أول شيء يتبادر إلى الأذهان ما يتركه المتوفى من ممتلكات وعقارات وأموال، لكن هل فكرتم يوما ما هو الإرث الإلكتروني، ومن سيرث الممتلكات الإلكترونية للجيل الحالي من حسابات على مواقع التواصل المختلفة بعد مرور عقود من الآن.



