استطلاع: وفاء المستهلكين في ألمانيا للعلامات التجارية يندر تدريجيا

كشف استطلاع للرأي في ألمانيا أن المستهلكين هناك أصبحوا غير حريصين كثيرا على شراء العلامات التجارية التي اعتادوا اقتناءها من قبل.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة نيلسن لأبحاث السوق، فإن 40% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع، أكدوا أنهم أصبحوا اليوم أكثر انفتاحا على منتجات وعلامات جديدة، عما كانوا عليه قبل خمس سنوات.

وقال 13% فقط، إنه من النادر أن يشتروا غير السلع الغذائية ومنتجات العلامات التي اعتادوا شراءها.

وقال فريد هوجين خبير شركة نيلسن: "أصبح حرص الألمان على شراء علامات تجارية ومنتجات بعينها يندر شيئا فشيئا، وأصبح حب الاستكشاف والانتقال بين علامات تجارية مختلفة يميز سلوك المستهلكين".

وأوضح هوجين أن مدى وفاء المستهلك الألماني لعلامة ما ومنتج بعينه، يتوقف على العلاقة بين الجودة والسعر، حيث تبين أن نحو ثلثي المستطلعة آراؤهم يعتمدون على هذه القاعدة في الانتقال من علامة لعلامة أخرى.

ولكن العروض الاستثنائية وانخفاضات الأسعار تلعب دورا هي الأخرى في انتقال المستهلكين لشراء منتجات علامة أخرى غير التي اعتادوا شراءها، في حين أن المسؤولية الاجتماعية كانت بالنسبة لنحو ثلث المشاركين في الاستطلاع فقط، هي أكثر الأسباب التي تجعلهم يديرون ظهورهم لمنتجات العلامة التي كانوا أوفياء لها يوما ما.

غير أن الاستطلاع أظهر أيضا أن هناك منتجات وعلامات تجارية تفرض نفسها على الحس الشرائي للمستهلك الألماني وتجعله يتمسك بها تحت أي ظرف، خاصة فيما يتعلق بالقهوة والشاي، وكذلك المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.