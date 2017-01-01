حاكم بورتوريكو يرفض التنحي بعد فضيحة «تشاتجيت»

رفض حاكم بورتوريكو،ريكاردو روسيلو، اليوم الثلاثاء الدعوات المطالبة بتنحيه بعد أن تم تسريب تعليقات كان قد نشرها على مجموعة خاصة للدردشة عبر الانترنت.

وتسببت التعليقات المذمومة والجنسية في إندلاع مظاهرات على مدار ثلاثة أيام في سان خوان، عاصمة الإقليم الأمريكي. واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين أمس الإثنين.

وقال روسيلو في مؤتمر صحفي "سأستمر في العمل"، "إنها مسؤوليتي الاستمرار في العمل من أجل سكان بورتوريكو وهذا ما سوف احافظ علىالقيام به ".

وتواجه إدارة روسيلو اتهامات بالفساد وتعرضت أيضًا لانتقادات في تعاملها مع تبعات إعصار ماريا، والذي خلف آلاف القتلى في عام 2017،ولكن الفضيحة المعروفة باسم "تشاتجيت" أدخلت الإدارة في أزمة كبيرة.

وكانت رسائل الدردشة، التي جاءت في ملف من 889 صفحة، عبارة عن تبادلات بين روسيلو والعديد من أعضاء إدارته وأناس آخرين بين أواخر عام 2018 وأوائل العام الحالي.

وكشفت بعض من تلك الرسائل ، والتي سربها مركز بورتوريكو للصحافة الاستقصائية يوم السبت، عن تعليقات مذمومة وجنسية وكراهية المثليين، تشمل الخصوم السياسين.